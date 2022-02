KALEO le moulin, 21 septembre 2022, Marseille.

KALEO

le moulin, le mercredi 21 septembre à 20:00

Depuis la sortie de leur album certifié Or, A/B en 2016 qui a été déterminant pour leur carrière, le groupe de rock islandais KALEO, dirigé par le chanteur/compositeur JJ Julius Son, a fait voyager sa musique dans le monde entier. L’album a été porté par trois singles à succès : « No Good », nominé aux GRAMMY, « All The Pretty Girls », certifié Or, et « Way Down We Go » en tête des charts, certifié 2x Platine et utilisé en bande originale dans plus d’une vingtaine de séries, de Grey’s Anatomy à Riverdale, menant le single à la première place des meilleures chansons de séries du Hollywood Reporter. Après avoir comptabilisé plus d’un milliard de streams à l’échelle mondiale, 39 certifications à travers le globe et d’innombrables concerts à guichets fermés allant de Londres à Moscou, KALEO s’est avéré être un phénomène international. Connu pour ses performances live électrisantes, KALEO a joué à guichets fermés pour sa première tournée aux États-Unis et s’est fait remarquer à Coachella, Lollapalooza et Bonnaroo. Suite à ces succès, Kaleo a récemment été désigné comme première partie officielle pour ouvrir les concerts en stade des Rolling Stones. Après avoir réalisé une tournée pendant presque 3 ans en continu pour soutenir A/B, Julius Son est retourné en studio pour travailler sur le nouvel album très attendu du groupe. Le deuxième album de KALEO -Surface Sounds-est sorti le 23 avril 2021 sur Elektra/Atlantic et inclut les singles « I Want More » et « Break My Baby » ainsi que « Alter Ego », « Backbone », « Skinny », et « Hey Gringo. » La tournée Fight or Flight de KALEO prendra enfin la route en 2022, avec 4 dates françaises.

34€

♫♫♫

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-21T20:00:00 2022-09-21T23:30:00