Kaléidoscopique – Sortie de résidence de la compagnie Ultrabutane 12.14 Caen, 10 juin 2022, Caen.

Kaléidoscopique – Sortie de résidence de la compagnie Ultrabutane 12.14 MJC du Chemin-vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen

2022-06-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-10 MJC du Chemin-vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen Calvados

Rendez-vous au Sillon le vendredi 10 juin à 19h pour la restitution de projets menés sur les quartiers du Chemin-Vert et de la Folie-Couvrechef, suivi de la présentation d’une étape de travail du spectacle Kaléidoscopique de la compagnie Ultrabutane 12.14. nLes projets sur les quartiers : grâce au soutien de la ville de Caen et de la Région Normandie, des ateliers ont été proposés aux femmes des quartiers Folie-Couvrechef et Chemin Vert à partir du mois de janvier 2022, en partenariat avec les centres socio-culturels de ces deux quartiers caennais. Ces femmes ont pu s’initier au théâtre et à la danse, et ont dessiné ensemble un portrait de la féminité qui se jouera de tous les clichés. nLe spectacle Kaléidoscopique : le spectacle questionnera le rapport intime et concret au corps, et à la féminité, cette construction, ce concept, qu’il nous faudrait endosser comme une seconde peau. Nous suivons le personnage de Suzanne, personnage au corps hors normes, dans les méandres de ses pensées, dans les affres des projections et des injonctions à une féminité fantasmée… dont nous nous amusons pour mieux la dépasser. nUn temps convivial sera organisé dans le hall du Sillon entre la restitution des projets sur le quartier et la présentation de la compagnie Ultrabutane 12.14.

mjc-cheminvert@wanadaoo.fr +33 2 31 73 29 90 https://mjc-cheminvert.fr/

MJC du Chemin-vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen

