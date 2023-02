Kaléidoscope ukrainien Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Kaléidoscope ukrainien Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 16 janvier 2023, Paris. Du lundi 16 janvier 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

. gratuit

L’exposition donne à voir la diversité culturelle et linguistique de l’Ukraine, en retraçant l’histoire de ses régions et de l’édition locale, de la Galicie à la mer Noire. Commissariat Iryna Sobchenko, chargée de collections pour le domaine ukrainien à la BULAC avec la collaboration de l’équipe Europe balkanique, centrale et orientale Visite guidée Profitez d’une visite guidée de l’exposition en compagnie d’Iryna Sobchenko, le mercredi 1er février à 18h, sur inscription. Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris Contact : http://www.bulac.fr/node/2851 0181691831 action-culturelle@bulac.fr https://www.facebook.com/BULAC.Paris/ https://www.facebook.com/BULAC.Paris/ http://www.bulac.fr/node/2851

Collections de la BULAC Kaléidoscope ukrainien

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Adresse 65 rue des Grands Moulins Ville Paris lieuville Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris Departement Paris

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Kaléidoscope ukrainien Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 2023-01-16 was last modified: by Kaléidoscope ukrainien Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 16 janvier 2023 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris Paris

Paris Paris