2022-06-29 – 2022-08-31

Bouches-du-Rhône Souvenez-vous de ce rassemblement d’art solidaire créé en 2020, au moment de la pandémie du Covid afin de retrouver au plus vite une dynamique artistique.



Aujourd’hui pour cette nouvelle édition, pas moins de 42 artistes ont répondu présents pour ce rendez-vous devenu incontournable. Une exposition d’ouverture de la saison d’été afin de créer un nouveau “foisonnement d’art” avec une centaine d’œuvres exposées : peintures, sculptures, photographies, ainsi que les hommages à nos artistes disparus mais toujours présents dans nos cœurs. Dans le cadre du nouveau programme estival de la chapelle “Les Z’arts au Soleil” et des fêtes d’Istres, le lieu accueille avec la 4ème édition de “Kaléidoscope”, un florilège d’œuvres de nos artistes locaux et régionaux à découvrir tout l’été. +33 4 13 29 50 83 Souvenez-vous de ce rassemblement d’art solidaire créé en 2020, au moment de la pandémie du Covid afin de retrouver au plus vite une dynamique artistique.



