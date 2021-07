Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Kaleidoscope Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Kaleidoscope Istres, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Istres. Kaleidoscope 2021-07-13 – 2021-08-12 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres Bouches-du-Rhône rencontre des pratiques artistiques locales :

peinture, art graphique, sculpture et photographie, qui réunit 50 artistes PEINTURES, DESSINS, PASTELS, TECHNIQUES MIXTES, PHOTOGRAPHIES ET SCULPTURES +33 4 13 29 50 83 rencontre des pratiques artistiques locales :

peinture, art graphique, sculpture et photographie, qui réunit 50 artistes dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Ville Istres lieuville 43.51684#4.98646