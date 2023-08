Découvrez l’histoire d’une friche industrielle récemment réhabilitée abritant un tiers-lieu Kaleidoscoop Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez l’histoire d’une friche industrielle récemment réhabilitée abritant un tiers-lieu Dimanche 17 septembre, 12h00 Kaleidoscoop Participation libre et sans inscription

Entrez en immersion dans notre tiers-lieu, découvrez l’histoire du bâtiment que nous avons rénové et tout ce qu’il s’y passe aujourd’hui !

Après la visite, on vous offre un café ou un thé dans notre chaleureuse cuisine partagée (repas tiré du sac possible).

Kaleidoscoop 5 rue de la Coopérative, 67000, Strasbourg Strasbourg 67000 Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est 0680625865 https://www.kaleidos.coop/ https://www.facebook.com/KaleidosCoop.Strasbourg;https://www.instagram.com/kaleidoscoop.strasbourg/;https://fr.linkedin.com/company/kaleidoscoop-sxb Kaleidoscoop est un lieu de vie et de travail transfrontalier, où l’on œuvre au quotidien à une transition économique, écologique, sociale. Cette friche industrielle de 3000 m² fraîchement réhabilitée accueille bureaux, espaces de coworking, centre de coopération transfrontalier, salles événementielles, café et boutique responsable. Ici, on partage et on apprend un nouveau rapport au monde et au travail, plus éthique, plus équitable, au service de l’humain et de la planète. Tram D : Starcoop / Port du Rhin ; Bus ligne 2 : Capitainerie / Coopérative ; Arceaux pour vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Bartosch Salmanski