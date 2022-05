Kalbass’art “La vie devant soi” Clécy Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Clécy Calvados Clécy Les oeuvres de l’artiste burkinabé SEGSON n’ont pu être présentées au vernissage ainsi que la première semaine compte tenu de problèmes techniques dans l’acheminement… Une raison supplémentaire de revenir pour les voir… Scènes de rue, de villages, clin d’oeil humoristique d’esprit BD mais d’une très grande qualité d’exécution et toujours “engagées” Christian Ferraris photographe des chiffonniers du Caire présentera son exposition photos, le quartier des éboueurs du Caire : les zabbalines le dimanche 08 mai prochain à 15h. Il signera également son livre sur ces chiffonniers. Véritable reportage sur ces familles coptes qui récupèrent et recyclent les déchets du Caire…et qui laissent tant espérer de la condition humaine par ces temps moroses. C’est proprement extraordinaire… “découverts par soeur Emmanuelle, laissés pour compte parce que coptes chrétiens d’orient, Christian nous fera découvrir une communauté industrieuse, dans la ligne du développement durable !! et c’est si riche de joie de vivre… Les oeuvres de l’artiste burkinabé SEGSON n’ont pu être présentées au vernissage ainsi que la première semaine compte tenu de problèmes techniques dans l’acheminement… Une raison supplémentaire de revenir pour les voir… Scènes de rue, de… +33 6 41 80 73 14 Les oeuvres de l’artiste burkinabé SEGSON n’ont pu être présentées au vernissage ainsi que la première semaine compte tenu de problèmes techniques dans l’acheminement… Une raison supplémentaire de revenir pour les voir… Scènes de rue, de villages, clin d’oeil humoristique d’esprit BD mais d’une très grande qualité d’exécution et toujours “engagées” Christian Ferraris photographe des chiffonniers du Caire présentera son exposition photos, le quartier des éboueurs du Caire : les zabbalines le dimanche 08 mai prochain à 15h. Il signera également son livre sur ces chiffonniers. Véritable reportage sur ces familles coptes qui récupèrent et recyclent les déchets du Caire…et qui laissent tant espérer de la condition humaine par ces temps moroses. C’est proprement extraordinaire… “découverts par soeur Emmanuelle, laissés pour compte parce que coptes chrétiens d’orient, Christian nous fera découvrir une communauté industrieuse, dans la ligne du développement durable !! et c’est si riche de joie de vivre… Clécy

