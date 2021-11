Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Kalash Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Artiste complet, également connu sous le nom de « Mwaka Boss », Kalash propose une palette de couleurs musicales comme on en entend rarement de nos jours : du rap aux sonorités dancehall et reggae en passant par le chanté créole… En 2016, l’album Kaos ancre la réputation du rappeur en se plaçant directement au sommet des top albums français. C’est depuis avec le morceau « Mwaka Moon », en duo avec le rappeur belge Damso et certifié single de diamant, que Kalash a battu tous les records ! 2019 marque la sortie de son cinquième album, Diamond Rock, un projet qui correspond à l’ambition du Martiniquais, révélant toute l’étendue de son talent et dévoilant de nombreuses collaborations prestigieuses (Mavado, Gucci Mane, Kalash Criminel…). Fidèle à son style, Kalash viendra représenter les Antilles sur scène, pour un concert aux allures de grande fête ! EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet :29€ / Plein tarif : 27€ / Tarif abonné : 24€

De la Martinique à l’Hexagone, nous n’avons pas fini d’entendre parler de Kalash, rappeur multi-facettes qui explose tous les scores ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

