KALASH le moulin Marseille

Marseille

KALASH le moulin, 20 octobre 2022, Marseille.

le moulin, le jeudi 20 octobre à 20:00

Kevin Valleray, plus connu sous son nom de scène « Kalash » ou « Mwaka Boss » est LE rappeur et chanteur martiniquais devenu célèbre ces dernières années pour ses titres dancehall / reggae. En 2016, son album « Kaos » est rentré directement à la 2ème position des tops album français, il est certifié disque de platine la même année. Mais c’est avec la chanson « Mwaka Moon », tirée de son quatrième album, que Kalash a définitivement battu tous les records avec 6,35 millions de streams en seulement 6 jours et 247M de vues sur YouTube. De la Martinique à l’Hexagone, nous n’avons pas fini d’entendre parler de cet artiste multi-facettes qui explose tous les scores. Il sera de retour en 2022 avec une tournée dans toute la France. Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ce concert (schéma vaccinal complet / test de dépistage négatif de moins de 24h).

24,99€

♫RAP♫ le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T20:00:00 2022-10-20T22:30:00

