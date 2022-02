Kalas Liebfried : « Circulation et Extinction » feat. Rozenn le Trionnaire (clarinette) Musée d’Art Moderne de Paris (MAM) – Exposition Joseph Beuys – Niveau 2 – Collections permanentes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rejoignez-nous à la performance sonore exceptionnelle de Kalas Liebfried feat. Rozenn le Trionnaire (clarinette) dans les salles de l’exposition ‘Joseph Beuys. Ligne à ligne, feuille à feuille’ au MAM Paris le dimanche 13 mars de 16h00 à 17h00. L’artiste munichois Kalas Liebfried déploie une performance sonore interactive pour clarinette solo et sifflet d’oiseau. Elle traite de l’extinction d’espèces d’oiseaux menacées et de la réduction au silence de nombreux habitats naturels qui s’ensuit. Se crée alors un champ de tension entre la circulation et l’extinction des sons, dans lequel chaque individu peut se considérer comme une unité dynamique. Les visiteurs et visiteuses recevront un sifflet rempli d’eau et seront invité·e·s à participer activement à l’événement.

Sans réservation, gratuit sur présentation d’un billet d’entrée à l’exposition Joseph Beuys

Performance sonore en résonance avec l’exposition ‘Joseph Beuys. Ligne à ligne, feuille à feuille’ Musée d’Art Moderne de Paris (MAM) – Exposition Joseph Beuys – Niveau 2 – Collections permanentes 11 avenue du Président Wilson 75116 Paris Paris Quartier de Chaillot

