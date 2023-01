KALAKAN Léognan, 31 mars 2023, Léognan Léognan.

KALAKAN

Espace Culturel Georges Brassens rue du 19 mars 1962 Léognan Gironde rue du 19 mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens

2023-03-31 20:30:00 – 2023-03-31

rue du 19 mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens

Léognan

Gironde

Léognan

Musique du Monde – Trio Basque

Tout public

Durée : 1h30

Dès les premières notes, l’ambiance est posée. La lumière est crue, le décor est sobre, et toute l’attention est portée sur le trio et sa musique. KALAKAN privilégie un rapport intimiste avec son public, faisant le choix d’un retour à l’essentiel. Avec une certaine prise de risque, laissant la place à l’imprévu et à la spontanéité, les membres de KALAKAN misent sur une mise en scène épurée, rassemblant les auditeurs et les musiciens autour de la musique et des sensations qu’elle procure.

Musique du Monde – Trio Basque

Tout public

Durée : 1h30

Dès les premières notes, l’ambiance est posée. La lumière est crue, le décor est sobre, et toute l’attention est portée sur le trio et sa musique. KALAKAN privilégie un rapport intimiste avec son public, faisant le choix d’un retour à l’essentiel. Avec une certaine prise de risque, laissant la place à l’imprévu et à la spontanéité, les membres de KALAKAN misent sur une mise en scène épurée, rassemblant les auditeurs et les musiciens autour de la musique et des sensations qu’elle procure.

+33 5 57 96 01 30 Espace Culturel Georges Brassens

Accueil de l’Espace Culturel Georges Brassens

rue du 19 mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan

dernière mise à jour : 2023-01-16 par