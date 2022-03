Kal (Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps) / Paul Francesconi / Théâtre l’Echangeur Théâtre l’Echangeur – Cie Public Chéri, 11 avril 2022, Bagnolet.

Date et horaire exacts : Du lundi 11 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h40

payant

Le Théâtre l’Echangeur accueille du lundi 11 avril au samedi 16 avril la création théâtrale, Kal, je t’aimerai jusqu’à la fin des temps !

Texte et mise en scène Paul Francesconi

Jeu Elsa Dupuy, Martin Jaspar, Chloé Lavaud-Almar

Assistante à la mise en scène Clémence Grenat

Scénographie Kristelle Paré

Lumière Laurent Deconte

Musique et dramaturgie musicale Claude Francesconi (Kalouban’), Christine Kotschi

Régie Jérôme Léger | Chorégraphie Chloé Lavaud-Almar

Costumes Céline Delhalle, Séverine Prevel | Régie tournée Jérôme Léger

Construction du décor Alain Pinochet et les Ateliers du théâtre de L’Union – CDN | Teaser et captation vidéo Sarah Munro

Arrivé sur une plage ravagée par un cyclone, Ram, voyageur malgré lui, rencontre Kal, une étrange femme qui, sans un mot, le conduit au sommet d’une montagne enneigée. Est-ce une sorcière? Est-ce un fantôme? Ou simplement une femme qui se sent aussi seule que lui? Ce moment de théâtre musical et dansé, pourrait être une tragique histoire d’amour. Elle mélange les mythologies et les histoires d’esprits, venant de la Réunion, venant du Japon, pour créer un affrontement au sommet, dont nos deux héros ne ressortiront pas indemnes. Mais au-delà d’une fable sur la difficulté de s’aimer, de se rencontrer, KAL (Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps) ouvre un espoir, porté par la confiance en la poésie, le théâtre et la parole.

PROLONGEMENT DE PLATEAU

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 15 avril.

Durée 1h10 | Dès 13 ans



Théâtre l’Echangeur – Cie Public Chéri 59 avenue du Général de Gaulle Bagnolet 93170

Contact : 01 43 62 71 20 reservation@lechangeur.org https://lechangeur.org/programmation/spectacles https://www.facebook.com/events/4929671800398328/4929671810398327/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Danse;Loisirs;Musique;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-04-11T20:30:00+01:00_2022-04-11T21:40:00+01:00;2022-04-12T20:30:00+01:00_2022-04-12T21:40:00+01:00;2022-04-13T20:30:00+01:00_2022-04-13T21:40:00+01:00;2022-04-14T20:30:00+01:00_2022-04-14T21:40:00+01:00;2022-04-15T20:30:00+01:00_2022-04-15T21:40:00+01:00;2022-04-16T20:30:00+01:00_2022-04-16T21:40:00+01:00

Théâtre L’Echangeur