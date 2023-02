KAKY SITE DE L’ENTREPOT, 30 avril 2023, ARLON.

KAKY SITE DE L’ENTREPOT. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 20:30 (2023-04-30 au ). Tarif : 18.7 à 18.7 euros.

Toujours évoluant entre les genres, Kaky ne cesse de se réinventer. Découvert grâce à ses KakySound (courts morceaux de musique mis en image et réalisés à partir d’enregistrements d’objets du quotidien), Kaky démontre une maitrise de son art, aux frontières du rap et de la chanson. Un an après la sortie de l’EP « Room 404 » qui avait fait éclore sa verve urbaine et ses délires soniques dans le paysage musical, l’artiste de 25 ans accroît son univers avec « Joli Monde ». Un premier album de pop polymorphe avec le monde de l’enfance pour fil rouge. Entre introspections extra-lucides, échappées belles et passage à l’âge adulte. Tour à tour naïf, sarcastique ou tout simplement limpide, Kaky nous transporte dans un univers lyrique.

SITE DE L’ENTREPOT ARLON Rue Zénobe Gramme 2 6700

