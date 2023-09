Stage de musique et dessin en basque pour les enfants Kakotxa Tardets-Sorholus, 24 octobre 2023, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques

Stage réservé aux enfants de 8 à 12 ans

Stage proposé par l’association Tünaka

Smartphone : afin de profiter pleinement du plaisir d’être ensemble, Kakotxa est un lieu sans smartphone. Si vous possédez un de ces appareils, merci de bien vouloir le laisser à la maison ou dans la voiture.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 13:00:00. EUR.

Kakotxa rue Arhampia, entre la place et l’école

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop for children aged 8 to 12

Offered by the Tünaka association

Smartphone: in order to fully enjoy the pleasure of being together, Kakotxa is a smartphone-free zone. If you have a smartphone, please leave it at home or in the car

Para niños de 8 a 12 años

Curso organizado por la asociación Tünaka

Smartphones: para aprovechar al máximo el placer de estar juntos, Kakotxa es un lugar libre de smartphones. Si tienes un smartphone, déjalo en casa o en el coche

Praktikum für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

Der Workshop wird vom Verein Tünaka angeboten

Smartphone: Um die Freude am Zusammensein voll auszukosten, ist Kakotxa ein smartphonefreier Ort. Wenn Sie ein solches Gerät besitzen, lassen Sie es bitte zu Hause oder im Auto

