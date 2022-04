Kairos Reed Quintet – concert Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Gervais, Paris, le dimanche 17 avril à 16:30

Kairos Reed Quintet ——————- Hugo Quaccia : hautebois Pascal Rousseaud : saxophone Camille Rocher : basson Morenn Nedellee : clarinette basse Rémy Ouplouy : clarinette ### Dimanche 17 avril 2022, 16h30 AU PROGRAMME : ### Mozart Quintet en C minor ### Händel Trios ### Wolff Kairos Lied (création mondiale) participation libre

Dimanche 17 avril à Saint-Gervais Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris

2022-04-17T16:30:00 2022-04-17T18:00:00

