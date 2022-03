Kairos – La vie, maintenant Atelier Alain Le Bras Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition du 6 au 27 mai 2022 :du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Gratuit : oui Exposition du 6 au 27 mai 2022 :du mercredi au dimanche de 14h à 19h Intitulée en référence au “kairos”, concept grec désignant le temps du moment opportun, l’exposition est une célébration de la vie dans tout ce qu’elle a d’extraordinaire et de tragique.Alliant poésie, collages, dessins, photographies, vidéos et installations, elle ouvre une conversation entre trois artistes nantais : Isla, Margaux Martin’s et Mifsud.Par l’image, les mots et le son, les artistes présentent leur façon personnelle de s’emparer de l’instantanéité et nous interrogent sur les liens que nous entretenons avec l’audace, le risque ou la nostalgie.Mais l’exposition est aussi une invitation à l’action ! Pensée comme un atelier d’expérimentation en constant mouvement, des événements seront proposés tout au long de l’exposition (performances, lectures…) Avant l’heure, c’est trop tôt. Après l’heure, c’est trop tard.Entre les deux, le kairos ! Atelier Alain Le Bras adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

