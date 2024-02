Kairos + Kollision Course + Clamn Dever La Dame de Canton Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 8 EUR

Trois groupes viennent mettre le feu à la Dame de Canton !

KAIROS

Fraîchement plongé dans l’univers de l’indie rock parisien, Kairos est déterminé à marquer de son style toutes les générations de rockeurs. Les guitares d’Emmanuel et Jean, guidées par la section rythmique de Théo et Ilan, sont inspirées par les sonorités des Arctic Monkeys et des Strokes, créant un mélange unique de riffs entêtants et d’arrangements efficaces.

La voix d’Emmanuel est un parfait alliage entre la tessiture vocale d’Alex Turner et celle de Julian Casablancas. Leur énergie sur scène est contagieuse et les amateurs de mélodies envolées seront comblés. Parlons désormais du rock des années 2020.

KOLLISION COURSE

Avec leur mélange unique de blues, de rock psychédélique, de rap et de sonorités des années 90, Kollision Course propose une expérience sonore à la fois dansante et électrisante. Le groupe s’inspire notamment de légendes telles que Nirvana, Jimi Hendrix et The Strokes.

Kollision Course représente l’union de talents individuels, créant une fusion musicale puissante et envoûtante. Ils continuent de se produire sur scène et d’attirer l’attention avec leur passion pour la musique et leur désir de partager leur univers avec un public de plus en plus large

CLAMN DEVER

Clamn Dever est un groupe parisien inspiré par les grands classiques des 60s autant que par la scène rock contemporaine. Il est formé autour de Ludwig Dosch, poète et songwriter venu d’Allemagne. Son ancien colocataire, Alexis Ulveling le rejoint avec une guitare lead riche en reverb. Leur ami et artiste Emmanuel Medioni les soutient à la basse et aux choeurs. Le groupe est complété par le jeu de batterie incisif du jeune Félix Langot également habile au clavier.

Coproduction franco-allemande, les chansons à la fois mélodiques et dynamiques sont portées par un solide son rock et leurs diverses influences leur donne un style original que les quatre musiciens répandent sur la ville.

