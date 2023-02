KAÏ Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

KAÏ Les Disquaires, 2 mars 2023, Paris. Le jeudi 02 mars 2023

de 20h00 à 22h00

. payant 5€ Retrouvez KAÏ pour la première fois aux Disquaires le 2 mars ! Kiara, aka Kaï est une jeune étudiante parisienne de 23 ans, passionnée de musique. Elle mêle concepts d’amour, d’été, de chagrin et de séduction sur des notes vibrantes électro-pop/house et électro funky. Comme dirait Angèle « j’ai commencé par Instagram », ses proches l’ont poussé à créer un compte où poster ses covers mais, le confinement l’a aidé à s’ouvrir à la composition et à la production. Elle alterne guitare et logiciel de musique pour ses compositions s’inspirant de plusieurs artistes tels que le rythme de Kaytranada, les notes funky des Daft Punk, l’univers house de Bellaire. Venez groover aux Disquaires à partir de 20h, comment refuser une ptite binch et de la bonne ambiance ? Tu tires ou tu pintes ? Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

