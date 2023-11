Kaï Les Disquaires Paris, 5 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 05 novembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. payant Accès : 5 EUR

Les Disquaires sont désormais ouverts les Dimanches ! Un live, une ambiance musicale jusqu’à 2h. Le nouveaux RDV des mélomanes.

Kiara, aka Kaï est une jeune étudiante parisienne de 23 ans, passionnée de musique. Elle mêle concepts d’amour, d’été, de chagrin et de séduction sur des notes vibrantes électro-pop/house et électro funky. Comme dirait Angèle « j’ai commencé par Instagram », ses proches l’ont poussé à créer un compte où poster ses covers mais, le confinement l’a aidé à s’ouvrir à la composition et à la production. Elle alterne guitare et logiciel de musique pour ses compositions s’inspirant de plusieurs artistes tels que le rythme de Kaytranada, les notes funky des Daft Punk, l’univers house de Bellaire.⁠ Elle se fait souvent accompagner sur scène par d’autres artistes pour alimenter son registre.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Kaï