Kahos IV Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, samedi 10 février 2024.

Rendez-vous au Dock des Suds le 10 février avec Kahos IV.

Un symbole occulte semble avoir provoqué le chaos et le déclin des plus grandes civilisations de notre histoire…

Ce symbole avait disparu jusqu’à aujourd’hui…



Line Up

► Kahos Stage Parfait / Prada2000 / Manil / External Circuit

► Ryujin Stage High Rise aka Kepler / Noge / Vandy b2b Dopamine / TBA … EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 23:00:00

fin : 2024-02-10

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

