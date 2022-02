Kahoot Quizz La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Kahoot Quizz La Plagne Tarentaise, 9 février 2022, La Plagne Tarentaise. Kahoot Quizz Place du Marché Belle Plagne La Plagne Tarentaise

2022-02-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-09 Place du Marché Belle Plagne

La Plagne Tarentaise Savoie Grâce à l’application Kahoot, venez défier les autres concurrents sur ce quizz ! Le plus rapide marque les points ! Place du Marché Belle Plagne La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Place du Marché Belle Plagne Ville La Plagne Tarentaise lieuville Place du Marché Belle Plagne La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Kahoot Quizz La Plagne Tarentaise 2022-02-09 was last modified: by Kahoot Quizz La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 9 février 2022 La Plagne-Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie