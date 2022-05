Kafon + IN-S au Metronum Le Metronum, 20 mai 2022, Toulouse.

CULTUR’PROM présente une soirée sous le signe du hip-hop tunisien avec KAFON et IN-S ! ### KAFON Kafon de son vrai nom Ahmed LAABIDI est un rappeur tunisien né en 1983. Il est connu pour son style musical, sa voix et ses feats avec plusieurs artistes. Tout le monde connaît la Tunisie, du moins tout le monde se la représente sans difficulté : du soleil, des palmiers et des dates. Des hôtels trois étoiles où nombre d’Occidentaux vont se prélasser chaque année, sans prendre la peine de mettre le nez dehors. C’est que derrière le business du tourisme de masse et les idées préconçues, la réalité s’avère plus complexe. Ahmed Laabidi, ou plus communément Kafon, chante ce paradoxe en dénonçant entre autres les pratiques du système gouvernemental tunisien. Pauvreté, corruption et conséquences du protectorat français sont quelques un des thèmes abordés par Ahmed. Véritable star dans son pays, il brasse les millions de vues sur YouTube, un des rares tremplins de sa carrière, puisqu’aucun média national n’est autorisé à diffuser ses morceaux. Il suffit qu’un son sorte de sa bouche pour ressentir l’injustice, la colère et la fatigue qu’éprouve un peuple étouffé par un État répressif. Kafon, c’est l’expression même du renouveau et d’un souffle d’espoir auquel le pays aspire. Il chante certes, mais il est également rappeur. Ce genre s’est fortement développé depuis les années 2000 en Tunisie, malgré la censure exercée par l’État (voir l’article de Maura Tarquini sur le sujet en cliquant ici). Il est presque impossible de trouver des informations ou des interviews sur Ahmed autres que sa musique, probablement à cause du gouvernement, mais aussi parce que son rayonnement est principalement interne à la Tunisie. [https://youtu.be/ApPZrXzRaHM](https://youtu.be/ApPZrXzRaHM) ### IN-S IN-S est une jeune artiste franco-tunisienne dont la chaine Youtube comptabilise déjà 45 millions de vues malgré qu’elle ait commencé la musique il y a un peu plus d’un an. Elle connait un véritable succès dans son pays d’origine avec des apparitions sur toutes les radios et émissions de télé tunisienne, mais surtout après avoir réalisé un featuring avec une très grande star locale faisant également partie de son label : Kafon. C’est ce single, cumulant bientôt 30 millions de vues, qui va propulser IN-S et la placer numéro 1 des classements du pays pour plusieurs semaines d’affilée. Alors qu’elle est encore étudiante, IN-S prépare actuellement son prochain album intitulé “Au délà des frontières”, avec une pochette au design particulièrement réussi puisqu’il nous rappelle la capacité de la chanteuse à mélanger l’univers du monde Arabe et Français. D’ailleurs, un premier extrait nommé “Dans mon del” est déjà sorti sur Youtube avec déjà 500 000 vues au compteur en moins d’une semaine, et vaut le coup d’oeil puisque la chanteuse a pris des risques en changeant son style musical pour quelque chose de beaucoup plus urbain. [https://youtu.be/OYxI-xBMZIM](https://youtu.be/OYxI-xBMZIM) Billetterie : [[https://cultur-prom.festik.net/](https://cultur-prom.festik.net/)](https://cultur-prom.festik.net/) Tarifs : Tout public 16,80 € Etudiant 14,80 €, Tarif unique sur place : 20 € Bar & offre de restauration sur place Vestiaire à disposition

