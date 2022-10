Kaffeekränzel et lectures de Marie Hart Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Autour d’une boisson chaude et de douceurs de Noël, partagez un moment convivial en écoutant des extraits de textes en alsacien de Marie Hart sur la période de Noël lus par Joseph Schmittbiel, auteur et traducteur et Laure Lickel, chargée de médiation.

Samedi 18 décembre, 15h • Musée du Pays de Hanau • gratuit • sur réservation

