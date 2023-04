POPUP! Rêves d’enfants à Leipzig et à Lyon Ka’fête ô mômes, 6 mai 2023, Lyon.

POPUP! Rêves d’enfants à Leipzig et à Lyon Samedi 6 mai, 14h30 Ka’fête ô mômes Entrée libre. Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire, merci de mentionner l’âge de l’enfant.

Envie de rêver et de créer des petits livres pop-up ? Vous êtes au bon endroit !

Après une courte présentation des auteures et illustratrices Laure Monloubou et Miriam Zedelius ainsi que de leurs villes natales Lyon et Leipzig en mots et images, les rêves des enfants se transforment en petits livres pop-up !

Et cela sans limite en termes de créativité et avec les astuces professionnelles de Miriam et Laure !

L’atelier s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans.

Miriam Zedelius a étudié le design graphique et l’illustration à Leipzig, à Halle et à Grenade (Espagne). En 2007, elle a fondé l’atelier collectif de sérigraphie MISCHKOMPLOTT à Leipzig. C’est là qu’elle écrit, dessine et conçoit des affiches, des couvertures, des peintures murales et des albums pour enfants, par exemple seule: „Lotte und die Oma-Tage“ (2019), „Träumst du?“ (2017), ou avec d’autres: „Oje, ein Buch!“ (2018 ), „Elfi, das traurige Krokodil“ (2021). Ses travaux ont été récompensés à plusieurs reprises. Miriam Zedelius vit avec sa famille à Leipzig.

Parisienne d’origine, Laure Monloubou a grandi dans les belles montagnes du Jura, où le plaisir du dessin s’est éveillé en elle. Elle obtient son diplôme à l’Ecole Emile Cohl de Lyon, et se spécialise dans l’illustration de livres pour enfants. Son plus gros succès est son livre avec l’auteur Michel Cymes, intitulé « Quand ça va, quand ça va pas – Leur corps expliqué aux enfants et aux parents », paru en 2017, écoulé à 50 000 exemplaires. Laure Monloubou vit à Lyon.

Ka’fête ô mômes 53 Montée Grande Côte, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info-lyon@goethe.de »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T16:30:00+02:00

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T16:30:00+02:00

Atelier Illustratices

Laure Monloubou, Susanna Wengeler