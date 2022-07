Kafetañ e brezhoneg

Kafetañ e brezhoneg, 16 août 2022, . Kafetañ e brezhoneg



2022-08-16 – 2022-08-16 Venez discuter en breton autour d’une tasse de thé ou de café. Venez discuter en breton autour d’une tasse de thé ou de café. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville