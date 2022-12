Kaf’Emotions Arzano Arzano Arzano Catégories d’évènement: Arzano

Kaf'Emotions 2 Place de la Mairie Médiathèque Arzano Finistère

2023-01-10 09:00:00 – 2023-01-10 11:00:00

Médiathèque 2 Place de la Mairie

Arzano

Finistère Arzano Rencontre mensuelle, ouverte à tous, pour échanger sur des sujets proposés par le groupe. Cela peut concerner notre rapport aux autres, les évènements de la vie, les émotions. Il s’agit d’offrir une écoute attentive, respectueuse de chacun, d’oser une parole sincère, dans un cadre sécure. Manuela Bigot, praticienne de la relation d’aide, enrichit ces partages d’expériences en proposant des repères théoriques (notamment en Analyse Transactionnelle). +33 6 72 53 09 94 http://www.matilin.bzh/ Médiathèque 2 Place de la Mairie Arzano

