APERO BREZHONEG Kafe Ty Pikin, 9 mars 2023, Plounéour-Brignogan-Plages. APERO BREZHONEG Jeudi 9 mars, 18h00 Kafe Ty Pikin

Entrée libre (consommation à prendre sur place) Rencontre conviviale autour d’un verre dans un environnement bretonnant pour les bretonnants et les apprenants.

Une occasion pour les bretonnants, vieux et jeunes d’échanger entre eux. Le thème de cette rencontre conviviale sera la mer et la pêche à pied. Chacun pourra partager ses expériences de pêche aux ormeaux (ourmel), de rigadell, de brennig, de crabes (kranked), de homard (legestr), de crevettes (chifretez), et de ramassage du petit goemon (pioka). 2eme jeudi du mois à 18h, Café Ty Pikin à Plounéour-Trez Kafe Ty Pikin 2 straed Rugleiz, Plouneour-Brignogan Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Finistère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

