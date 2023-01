APERO BREZHONEG Hommage à Yann-Vadezour Lagadeg avec Goulc’han Kervella Kafe Ty Pikin Plounéour-Brignogan-Plages Catégories d’Évènement: Finistère

APERO BREZHONEG Hommage à Yann-Vadezour Lagadeg avec Goulc’han Kervella Kafe Ty Pikin, 12 janvier 2023, Plounéour-Brignogan-Plages. APERO BREZHONEG Hommage à Yann-Vadezour Lagadeg avec Goulc’han Kervella Jeudi 12 janvier, 18h00 Kafe Ty Pikin

Entrée libre (consommation à prendre sur place)

Le rendez-vous convivial des bretonnants confirmés ou apprenants ! Kafe Ty Pikin 2 straed Rugleiz, Plouneour-Brignogan Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Finistère Bretagne Rencontre conviviale autour d’un verre dans un environnement bretonnant pour les bretonnants et les apprenants

2eme jeudi du mois à 18h, Café Ty Pikin à Plounéour-Trez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T18:00:00+01:00

2023-01-12T19:30:00+01:00

