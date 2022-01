Kafé nature avec Bretagne Vivante Brest, 25 janvier 2022, Brest.

Kafé nature avec Bretagne Vivante Beaj Kafé 51 Rue Branda Brest

2022-01-25 19:30:00 – 2022-01-25 Beaj Kafé 51 Rue Branda

Brest Finistère

KAFE NATURE AVEC BRETAGNE VIVANTE: LES OISEAUX DES JARDINS

Une soirée pour apprendre à reconnaître et à compter les oiseaux communs avec les animateurs de l’Association de protection de la nature Bretagne Vivante.

Au programme, présentation, temps d’échange et quiz pour s’initier à l’ornithologie et se familiariser avec un protocole de comptage. Simple et accessible à tous, cette opération de sciences participatives est à la fois un moment de sensibilisation et un outil de connaissance sur les oiseaux communs.

INFOS PRATIQUES

Mardi 25 janvier – 19h30

Entrée libre

pas de réservation

contact@beajkafe.fr +33 9 52 14 46 21

