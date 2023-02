KAFE GATA + CHECLER LA DAME DE CANTON, 21 février 2023, PARIS.

KAFE GATA + CHECLER LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-02-21 à 20:30 (2023-02-21 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

1-1068218 & 3-1068219 Kafé Gáta Se faufilant entre les répertoires de Grèce, de Turquie ou des Balkans, ce trio composé par Mélina Vlachos (voix, oud, guitare), Nils Kassap (clarinette, clarinette basse) et Thomas Lauret (voix, violon, guitare) fait briller toute la richesse des musiques modales d’Europe orientale dans un écrins d’harmonie et de rythmes rock et folk. Entre musique pop et traditions populaires, une voix mélodieuse plonge l’auditeur dans un vagabondage sorti tout droit de la Bande Originale d’un des films de Tony Gatlif. Checler fait partie de cette génération décomplexée qui méprise les classifications et explose les barrières avec une modernité appuyée, à califourchon entre le hip hop, le jazz, le rock, l’électro et la chanson. Dans ce Mélange, titre son premier album, guitare mutine et échantillons acoustiques s’entrechoquent aux productions plus électroniques. Légèreté pop, matelas downtempo, psytranse, house se fondent dans le paysage et font jaillir des émotions contrastées. Tour à tour grave, enjoué, cynique ou propice aux sautes d’humeur, Checler cherche toujours une barre à poser à travers les rails.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

