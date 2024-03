Kafe Brezhoneg Salle L’Atelier Lesneven, mercredi 6 mars 2024.

Kafe Brezhoneg Salle L’Atelier Lesneven Finistère

VA MICHER GANT AR BREZHONEG gant Paskal Cariou

Ganet eo bet Paskal Cariou e 1958 e Lesneven. Mestr-skol eo deuet da vezañ goude e studioù, e-pad 4 bloaz. Aet eo goude da labourat gant Ar Vro Bagan ha chomet 5 bloaz ganto, peadra da zihuniñ da vat ar brezhoneg a oa morgousket en e skouarn.

Goude, e-pad un daouzek bloavezh bennak, en deus labouret gant ur strollad eus Sant Brieg (nag e galleg, nag e brezhoneg c’hoariva digomz !). Ganto en deus bet ar blijadur da redek ar bed holl ha da bleustriñ start war yezh ar c’horf.

Kroget eo gant ur vicher nevez e 2011 gant kevredigezh An Oaled e Treglonou, en ur ober war-dro ar skolioù hag ar c’hoariva atav. P’eo bet serret ar stal goude bezañ graet freuz-boutik ganto en deus savet Paskal ur stal vihan war e anv evit labourat er skolioù hag e lec’h all hervez ar goulenn.

Displeget vo gant Paskal perak ha penaos en deus gouestlet e vuhez labour d’ar brezhoneg. Evit lakaat buhez en abadenn e vo lennet ivez gantañ un nebeut skridoù (pezhioù-c’hoari ha testennoù all), sonet tonioù ha diskouezet ur pennad kamishibaï .

Lesneven Sal L’Atelier d’ar Merc’her 06/03 3e

Digor d’an holl- 06.08.24.80.26

Invité Pascal Cariou, comédien et professeur de théâtre

Thème Mon métier le breton !

Né à Lesneven en 1958, Pascal Cariou y a fait toute sa scolarité et y a pratiqué le football à un très bon niveau, au stade Lesnevien.

Sa vie professionnelle débuta par l’enseignement, pendant 4 ans. Puis, il devient comédien permanent dans la troupe Ar Vro Bagan où il a réveillé pour de bon, pendant 5 ans, le breton qui sommeillait en lui. Ensuite, il rejoint une troupe de théâtre de Saint Brieuc pendant une douzaine d’années avec laquelle il fera le tour du monde pour présenter du théâtre muet, basé uniquement sur l’expression corporelle.

En 2011, il s’engage avec l’association An Oaled à Tréglonou pour intervenir dans les écoles, essentiellement pour du théâtre en breton. Quand cet organisme cesse ses activités, il crée sa propre entreprise, toujours pour intervenir dans les écoles et autres animations liées au théâtre en breton, à la demande.

Pascal développera le 6 mars les raisons de ses engagements pour la langue bretonne, ses méthodes de travail. Son intervention sera aussi agrémentée par des lectures de ses textes, de la musique et un intermède de kamishibaï .

Salle l’Atelier Mercredi 06/03 15h Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou apprenants. Tél. 06.08.24.80.26 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 17:00:00

Salle L’Atelier Rue Jeanne d’Arc

Lesneven 29260 Finistère Bretagne tiarvroleon@gmail.com

