Kafe Brezhoneg Salle L’Atelier Lesneven, mercredi 7 février 2024.

Kafe Brezhoneg Salle L’Atelier Lesneven Finistère

Thème Le père Médard et les Capucins de Roscoff

Jacques Dourmap (1908-1988) est plus connu sous le nom de Tad Medar (Le père Médard), nom qu’il s’était choisi en entrant dans l’ordre franciscain des Capucins. Originaire de Lanarvily, Il était le plus emblématique de tous ces prédicateurs bretonnants qui animaient les grandes missions paroissiales et adorations rythmant la vie religieuse des paroisses entre les deux guerres et ce jusqu’au début des années soixante dans le Léon.

Nos anciens se souviennent bien de ces moines à longue barbe, vêtus d’une robe de bure couleur marron, pieds nus dans leurs sandales et une ceinture de corde. Ils sillonnaient la Basse-Bretagne et particulièrement le Léon. A partir de 1936, ils s’installèrent à Roscoff où ils développèrent leurs éditions en langue bretonne la revue « Ar Vuhez Kristen » et l’édition de livres, dont des véritables best-sellers à l’époque comme « An tri Aotroù », « Diwar c’hoarzhin » ou « Paotred an Ognon » dont l’auteur est le Père Médard. .

Salle L’Atelier Rue Jeanne D’Arc

Lesneven 29260 Finistère Bretagne tiarvroleon@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 15:00:00

fin : 2024-02-07 17:00:00



L’événement Kafe Brezhoneg Lesneven a été mis à jour le 2024-01-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne