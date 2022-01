Kafe Brezhoneg gant Yvonne ha Mikeal Conq L’Atelier – Salle Glenmor Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Kafe Brezhoneg gant Yvonne ha Mikeal Conq L’Atelier – Salle Glenmor, 2 mars 2022, Lesneven. Kafe Brezhoneg gant Yvonne ha Mikeal Conq

L’Atelier – Salle Glenmor, le mercredi 2 mars à 15:00

Yvonne ha Mikeal Conq a gonto deomp o zro-Breizh war velo. Yvonne et Mikeal Conq nous raconterons leur tour de Bretagne à Vélo Le récit de leur tour de Bretagne à vélo L’Atelier – Salle Glenmor Chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T16:30:00

