Finistre Ma blij deoc’h kaozeal brehoneg, deuit da varvailhat er mediaoueg d’ar gwener 16 a viz gwengolo ha d’ar gwener tregont a viz gwengolo (eus 15 eur 30 betek 16 eur 30).

Digor eo d’an holl !

Un moment de papotage intergénérationnel et convivial en brezhoneg!

Public adulte. laterlier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81

