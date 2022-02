Kælan Mikla Marseille 6e Arrondissement, 6 décembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Kælan Mikla Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-12-06 20:30:00 – 2022-12-06 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 10 All Girl Band, Darkwave, Post Punk



Kælan Mikla a été fondé en 2013 comme une participation à un concours de poésie. Au cours des années suivantes, elles ont continué à émerger et à s’établir comme une composante solide de la scène populaire de Reykjavik (Islande). En 2015, la chanson Kalt est sortie et a attiré beaucoup d’attention à l’étranger. Par la suite, le groupe a commencé à se produire avec divers groupes connus à l’étranger. Au cours des cinq dernières années, Kælan Mikla n’a cessé de voyager et a sorti trois LP. Robert Smith, le frontman de l’immortel groupe The Cure, est un grand fan et a invité Kælan Mikla à jouer dans les différents festivals qu’il a organisés, aux côtés de groupes emblématiques tels que Pixies, Slowdive, Deftones, et les a même fait jouer en première partie du groupe rock Placebo. Après la sortie de leur troisième album, Nótt eftir nótt, elles ont gagné un large public parmi les fans de musique dark et dreary, mais ce qui distingue vraiment Kælan Mikla, c’est la forte aventure audiovisuelle à travers leur monde magique qui évolue constamment et laisse toujours le public avec une expérience live mémorable. Kælan Mikla vient de rentrer d’une longue tournée avec le groupe français de blackgaze Alcest et enregistre actuellement son quatrième album qui tournera principalement autour du folklore et des contes de fées, entraînant le groupe encore plus profondément dans son univers de magie et de mysticisme.

Retrouvez Kælan Mikla sur la scène du Molotov.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

