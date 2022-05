Kae Tempest Le Krakatoa, 10 décembre 2022, Mérignac.

Kae Tempest

Le Krakatoa, le samedi 10 décembre à 20:30

Kae Tempest est une compositrice, musicienne originaire de Lewisham, dans le sud de Londres. Ses deux premiers albums solo, Everybody Down (2014) et Let Them Eat Chaos (2017), ont été respectivement nominés pour le Mercury Prize. Son troisième, The Book of Traps and Lessons (2019), a été présélectionné pour un Ivor Novello, meilleur album. Parallèlement à la musique, elle a aussi publié plusieurs recueils de poésie, un roman à succès du Sunday Times, The Bricks That Built the Houses (2017), et un essai sous forme de livre, On Connection (2020). Sa pièce Paradise (2021) a été créée au National Theatre de Londres. The Line is a Curve (2022) est son quatrième album.

Organisateur : TRANSROCK

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00 2022-12-10T23:00:00