Kady Diarra Le 360 Paris Music Factory, 5 février 2022, Paris.

Kady Diarra

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 5 février à 20:30

**AFRO WORLD** Entre tradition millénaire ancrée dans un territoire et modernité mondialisée, BURKINA HAKILI est un condensé d’humanité. Il est rare qu’un album contienne autant d’énergies croisées : les fibres d’une même étoffe dont est constituée la grande **KADY DIARRA** ! Pour son troisième opus, elle convie sa famille autour d’une longue histoire commune enracinée dans l’Ouest du continent Africain, mêlant des éléments artistiques, spirituels, linguistiques, politiques… Kady porte en elle une culture métissée et complexe, dont la quintessence se retrouve dans BURKINA HAKILI… Au cœur de cette région et de ce nouvel album, le pays BWABA de la famille Diarra. Kady veut transmettre toute la complexité de son Afrique. Si l’on a beaucoup parlé auparavant de son ascendance lointaine de «griots», c’est d’une relecture simpliste qui oublie la dimension noble et spirituelle des «NIAMAKARA», cette caste d’artistes tisserands d’un lien social complexe. Kady va puiser dans sa généalogie, mais aussi dans son parcours personnel fait de formations pluri-artistiques (chant, musique, danse et comédie) et de convictions politiques fortes. DISTRIBUTION DIARRA Kady · Voix principale KOITA Assetou · Accompagnement vocal DIARRA Samba · Percussions, Flûte, Balafon, Accompagnement vocal KOITA Moussa · Basse, Accompagnement vocal DEMBÉLÉ Kassoum · N’goni, Balafon, Percussion, Accompagnement vocal SERVIEN Thierry · Guitares

Sur réservation

Kady Diarra – Festival Au Fil des Voix

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00