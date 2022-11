Kador • Klymt • Zlew au Supersonic SUPERSONIC, 5 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 05 janvier 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC, Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

KADOR

(Rap cinematic – December Square – Paris, FR)

Kador est un collectif de musiciens Franco Malawi basé à Paris emmené par le rappeur Edash Quata et le guitariste Manuel Cortell.

Leur musique pourrait être qualifiée de « Cinematic Rap »

Edash Quata et Manuel Cortell se rencontrent Printemps 2019 autour de la machine à café d’un studio du centre de Paris. S’engage alors une discussion endiablée autour du rap d’avant, de celui de maintenant, de Nick Cave du Wu-Tang, de Jack White de Kendrick Lamar ou encore de DMX, même Jean Sébastien Bach fut abordé lors de cette première rencontre.

Immédiatement ils commencent à travailler quelques maquettes et les envoies à Jean-Louis Brossard qui les programme aux Trans musicales de Rennes 2019. Les deux ans qui suivent voient le projet mis en pause suite à la pandémie de Covid 19 puis à des problèmes de plannings respectifs.

Début 2022 ils décident de réactiver le projet et enregistrent leur 1er Ep Angry Abraham à paraître sur le label December square en Janvier 2023. Parallèlement ils commencent aussi à organiser la version live du projet en s’entourant à la batterie de Mat Autin du groupe Vox Low d’Antoine Rault bassiste de Lescop et guitariste de Forever Pavot et de Cyrus Horde pianiste de Brisa Roché entre autres. Ils font la première partie du side project de deux membres d’Archive: Birdpen à Petit Bain en juin 2022 puis montent un show pour une soirée de performances d’art contemporain dans la salle de Mains d’œuvres avec l’artiste Sébastien Layral avec qui ils commencent une coopération en vue de performances scéniques artistiques et graphiques

Le 1er Ep « Chapter #1 Angry Abraham « est la première pièce à paraître d’une série d’Ep mettant en scène une société secrète appelée Kador.

KLYMT

(Icy wave – KdB records – Rouen, FR)

Originaire de Rouen, KLYMT est un sortilège sonore assez unique.

Rock glacé, teinté d’indus et de trip hop, le son du groupe mêle mélodies accrocheuses, claviers hantés et guitares reptiliennes. C’est Fever Ray qui joue avec la poupée covidée de Kurt Cobain, ou tes chansons préférées passées à l’envers. leur dernier disque, « Murder on the Beach » (2022), porté par des percussions agressives et parfois dansantes, est un recueil de chansons hallucinées dans lesquelles errent les spectres de Portishead, Nine Inch Nails ou encore Aphex Twin.

ZLEW

(Electro rock – Paris, FR)

B.O. indus-mélancolique, entre Nine Inch Nails et Justice, ZLEW plonge l’auditeur dans un imaginaire cinématographique à la fois chromé et sensuel. Pensés comme une expérience live, les concerts parcourent différents paysages sonores et emmènent le public au coeur de diverses émotions.

Le projet a été pensé comme un tout, chaque morceau qui le compose a été écrit en vue de composer un live. Les pièces s’imbriquent dans une narration, se répondent entre elles et servent le rythme et dynamiques du concert. Pour autant le set est en évolution constante et se réinvente lors de chaque performance, en fonction de l’humeur et du lieu.

ZLEW c’est aussi de longues années de pérégrinations soniques, de tentatives et de recherches afin d’arriver à une musique sincère. Le projet flirte entre la première et deuxième partie de soirée, comme un mitigeur d’évier.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2YPAytx21 https://fb.me/e/2YPAytx21

Kador • Klymt • Zlew / Supersonic (Free entry)