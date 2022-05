Kadonnut Manner + Medium Match La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le lundi 2 mai à 20:00

Kadonnut Manner (guitare folk primitive de Finlande) Kadonnut Manner, ou “Le continent perdu”. Guitare “fingerpicking” de Rovaniemi, Finlande. [https://kadonnutmanner.bandcamp.com/](https://kadonnutmanner.bandcamp.com/) + Medium Match (folkpunk d’ici) [https://mediummatch.bandcamp.com/](https://mediummatch.bandcamp.com/) 5€ si tu peux + 1€ d’adhésion. 20h-22h30

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-05-02T20:00:00 2022-05-02T22:30:00

