Kader Bueno – Un tour de ma vie (Paris) COMEDIE DE PARIS, 29 avril 2023, PARIS.

Kader Bueno – Un tour de ma vie (Paris) COMEDIE DE PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 16:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

La Comédie de Paris présente (Lic.1-1043278 2-1043279 3-1043280) KADER BUENOUn tour de ma vie Des cours de maths jusqu’à sa matière préférée : la cantine ! C’est d’ailleurs le seul magicien qui fait tout disparaître… sauf son poids ! Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui ambiance les cours en faisant de la magie dans toutes les situations. D’un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. À ce jour, il est le plus jeune (et le seul) magicien à avoir fait le Jamel Comedy Club (saison 8) ! Informations pratiques :Réservation PMR : 01 42 81 00 11 Kader Bueno Kader Bueno

Votre billet est ici

COMEDIE DE PARIS PARIS 42, rue Fontaine Paris

La Comédie de Paris présente (Lic.1-1043278 2-1043279 3-1043280)

KADER BUENO

Un tour de ma vie



Des cours de maths jusqu’à sa matière préférée : la cantine ! C’est d’ailleurs le seul magicien qui fait tout disparaître… sauf son poids !

Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui ambiance les cours en faisant de la magie dans toutes les situations.

D’un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. À ce jour, il est le plus jeune (et le seul) magicien à avoir fait le Jamel Comedy Club (saison 8) !

Informations pratiques :

Réservation PMR : 01 42 81 00 11

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici