LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière KADER BUENO “Un tour de ma vie” Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

KADER BUENO “Un tour de ma vie” Le Scarabée – Salle de spectacles, 16 octobre 2021, LA VERRIERE. KADER BUENO “Un tour de ma vie”

Le Scarabée – Salle de spectacles, le samedi 16 octobre à 20:30

Humour et magie – tout-public dès 7 ans Tarif Famille habitants de La Verrière (uniquement au guichet du mardi au vendredi de 14h à 17h30) : 1 adulte+1 enfant =20 € /adulte supplémentaire=7€/enfant supplémentaire=5€ Tarif Famille habitants HORS La Verrière (uniquement au guichet du mardi au vendredi de 14h à 17h30) : 1 adulte+1 enfant =25 € /adulte supplémentaire=10€/enfant supplémentaire=8€ Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

KADER BUENO Une soirée sous le signe de l’humour et de la magie vous attend avec Kader Bueno révélé dans l’émission « La France a un incroyable talent » et repéré par le Jamel Comedy Club, il tour… Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: La Verrière Autres Lieu Le Scarabée - Salle de spectacles Adresse 7bis avenue du Général Leclerc Ville LA VERRIERE lieuville Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE