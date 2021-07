Paris Place Alphonse Allais Paris Kader Bueno- magie Place Alphonse Allais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Kader Bueno- magie Place Alphonse Allais, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 15 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

Dans le cadre de l’hyper festival la Relève Bariolée vous invite à découvrir Kader Bueno, il vous embarquera avec lui dans son quotidien en agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. Il est à ce jour le plus jeune magicien à avoir fait le Jamel comedy club !!! Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations Spectacles -> Autre spectacle Place Alphonse Allais Place Alphonse Allais Paris 75020

11 : Pyrénées (301m) 2 : Couronnes (369m)

Contact :La Relève Bariolée https://fr-fr.facebook.com/Kader.Bueno/ Spectacles -> Autre spectacle Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-15T19:00:00+02:00_2021-07-15T20:00:00+02:00

KB

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Alphonse Allais Adresse Place Alphonse Allais Ville Paris lieuville Place Alphonse Allais Paris