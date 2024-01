Kader Bueno dans Le tour de ma vie Comédie d’Aix Aix-en-Provence, vendredi 16 février 2024.

Kader Bueno dans Le tour de ma vie Comédie d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 21:30:00

fin : 2024-02-16

Plongez dans l’univers envoûtant d’un magicien qui a découvert ses pouvoirs magiques à l’âge de 8 ans dans un lit d’hôpital. Depuis, Kader Bueno a ensorcelé les rues de France avec ses tours de magie originaux.Familles

Vous le reconnaissez sûrement des émissions phares telles que Clique, Jamel Comedy Club, ou La France a un Incroyable Talent, où il a laissé le public médusé. Ses vidéos ont cumulé des millions de vues sur TikTok, Facebook, Snapchat, YouTube, et bien d’autres. Kader, l’archimage moderne, vous emmène dans un périple captivant à travers sa vie, où chaque moment est une manifestation de Magie. Avec une fusion envoûtante de close-up, d’illusions grandioses, et de stand-up hilarant, le spectacle de Kader est un voyage qui vous transportera, vous émerveillera, vous surprendra, et surtout, vous fera rire aux éclats. De son professeur d’arts plastiques excentrique au magicien des banlieues qui fait disparaître des téléphones, Kader nous entraîne dans un univers à la fois poétique et urbain. Son interaction chaleureuse avec le public le rend attachant et émouvant, offrant ainsi un spectacle familial plein de joie qui vous fera briller les yeux d’étoiles. Préparez-vous à vivre l’extraordinaire avec Kader Bueno, le virtuose de la magie urbaine…

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence