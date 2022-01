KADANS CARAÏBE Cité de la musique, 21 mai 2022, Marseille.

KADANS CARAÏBE

Cité de la musique, le samedi 21 mai à 20:30

1ere Partie – ABRAHAM RÉUNION feat Arnaud Dolmen L’aîné Zacharie est contrebassiste, Cynthia la cadette est chanteuse et Clélya la benjamine est pianiste. Bercée de musique depuis l’enfance, la fratrie Abraham se produit sur scène avec une grande complicité. Le batteur Arnaud Dolmen vient compléter subtilement la magie. Ils partagent ensemble une vision commune du jazz et de la musique en général : un appel à la persévérance, à l’optimiste et à l’ouverture, sans oublier un solide ancrage caribéen ! Cynthia Abraham : Voix Clélya Abraham : Piano Zacharie Abraham : Contrebasse Arnaud Dolmen : Batterie 2ÈME PARTIE – GREGORY PRIVAT Piano Solo Après 5 albums à son nom, Grégory Privat présente son prochain album intitulé « Yonn », qui signifie le chiffre « Un » en créole. En effet, c’est la première fois que le pianiste Martiniquais proposera un disque «piano solo». Pour cet enregistrement de 11 titres enregistrés intégralement à Cologne, Grégory Privat propose une musique intimiste qui prend ses sources dans la culture Antillaise, la musique classique et le Jazz. Un voyage contemplatif qui mêlera les notes du piano à la voix du musicien car 5 morceaux sont chantés dans le répertoire. Constitué entièrement de compositions originales, cet album imaginé et créé pendant la période du confinement de 2020 sera sous le thème de la méditation et du retour à soi, comme une confidence pleine de lumière, de réconfort et d’espoir. Ce nouvel opus sortira le 28 Janvier 2022 sur le label du pianiste, BUDDHAM JAZZ. Pass sanitaire – Concerts et Spectacles Conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès aux lieux culturels est conditionné depuis le 21 juillet au pass sanitaire pour les adultes de plus de 18 ans.

De 13 à 16€

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



