KADABRA + WARLUNG SECRET PLACE, 16 février 2023, ST JEAN DE VEDAS.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) KADABRA En 2020, une année marquée par des dissensions culturelles et une pandémie mondiale, Garrett Zanol et Ian Nelson, musiciens et amis de longue date, décident de créer un groupe qui s’inspire de quelques-uns de leurs groupes musicaux préférés. Après avoir retenu les talents de leur batteur local préféré, Chase Howard, le groupe s’est mis au travail pour écrire un album qui illustre leur climat actuel. Kadabra, originaire de Spokane, dans l’État de Washington (États-Unis), offre l’inquiétante musique psyché de groupes comme Dead Meadow et le riff lourd et flou de Black Sabbath. À l’automne 2020, ils ont enregistré leur premier album avec Dawson Scholz, Ultra a vu le jour en septembre 2021 sur Heavy Psych Sounds Records. WARLUNG WARLUNG est un groupe de rock texan formé par des amis et des frères de longue date en 2016. Inspirés par les sons d’autrefois, ils ont écrit des chansons lourdes et accrocheuses avec une touche psychédélique. En février 2017, ils ont enregistré leur premier album, Sleepwalker, qui a été autoédité à l’automne suivant. En jouant dans des festivals tels que End Hip End It Fest et en ouvrant pour des groupes tels que Wo Fat et Dead Meadow, ils ont rapidement gagné un culte autour du Texas. « Ils placent la barre très haut pour certains groupes de métal, et certainement pour tous ceux qui font leur mélange de métal et de psychologie. Le groupe semble accepter qu’il n’est pas obligé de s’en tenir aux thèmes traditionnels et se lance dans des récits plus épiques, ce qui contribue à élargir davantage leur son. » – David Garrick (Houston Press) Moins d’un an plus tard, ils entrent en studio pour enregistrer leur deuxième album, sorti en février 2019. Immortal Portal a atteint la 14e place du Doom Charts et a été inclus dans la première compilation d’artistes de Weedian. Ils ont continué à accueillir diverses brasseries et festivals comme le SXSW, et sont rapidement devenus les favoris des fans au sein de la communauté rock locale. Leur public s’élargit en ouvrant pour des groupes tels que High Reeper, Forming the Void et King Buffalo. « WARLUNG souffle sur les ondes avec une rage pneumonique, utilisant des éléments de doom véritable, de heavy metal, de stoner rock, de blues psychédélique et occulte. Les riffs méchants, les voix oniriques et les solos pécheurs subjuguent l’auditeur dans un état profond de fantaisie sabbatique. » – Bucky Brown (The Ripple Effect) En février 2020, ils ont commencé la production de leur troisième album, Optical Delusions, sorti sur Heavy Psych Sounds. Leur quatrième album, Vulture’s Paradise, sortira à l’automne 2022.

SECRET PLACE ST JEAN DE VEDAS 25, rue St Exupéry (ZI DE LA LAUZE) Herault

