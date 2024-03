KACI DANS LA CONNERIE HUMAINE L’ESPACE COMEDIE Lille, samedi 16 mars 2024.

Si vous aimez rire de tout, vous passerez forcément un bon moment avec Kaci. Avec une écriture cynique et finement provocatrice, Kaci prend un malin plaisir à aborder tous les sujets dont il n’est pas très moral de rire… À première vue. Renversant le politiquement correct, les tabous et les bien-pensants… Voici enfin un spectacle qui fait du bien là où ça fait mal ! Kaci pratique un humour noir et caustique mais sans vulgarité, ce spectacle est donc tout public. Kaci est actuellement en tournée dans toute la France et chaque année au festival d’Avignon.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59