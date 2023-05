Kacekode (afro grooves) à l’Alimentation Générale ! L’Alimentation Générale, 19 mai 2023, Paris.

.Tout public. payant

6€

KaceKode est un groupe de musique afrogroove en perpétuelle effervescence, où s’entremêlent des influences multiples venues de Côte d’Ivoire, de France et du Sénégal.

C’est en live que l’énergie communicative de KaceKode s’apprécie pleinement, à travers la danse, le jeu avec le public et l’improvisation. Aujourd’hui KaceKode est un bouillonnant carrefour musical où se croisent rythmes traditionnels et sonorités urbaines, mélodies entêtantes et textes gorgés d’émotion, moments d’énergie pure et plages d’introspection.

C’est une musi​que qui vient du cœur, un son métis, qui a été enregistré dans un premier album, « Rencontres de voisins ». En effet l’aventure a commencé par un atelier dans un foyers d’herbergement d’urgence. Avec le deuxième album « Exils » Kacekode propose de découvrir ses nouvelles créations issues de ces dernières années de concerts.

CLUBBING AFRO & TROPICAL VIBES APRES LE CONCERT JUSQU’A L’AUBE !!

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)

Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)

Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/885883872484250/ https://ypl.me/r2w

Toni Polo