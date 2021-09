KACEKODE à Paris (75) LA BELLEVILLOISE, 10 septembre 2021, Paris.

Le groupe **Kacekode** vient des « **Grands Voisins** », village solidaire parisien. Il est né de la rencontre de musiciens vivant dans des foyers d’hébergement d’urgence, et d’artistes et artisans de ce lieu atypique. Il fait de ces différences une véritable richesse. Après plusieurs années à parcourir les scènes, ses membres n’oublient pas d’où ils viennent, c’est le moteur de cette énergie si généreuse et authentique qu’ils partagent à chaque concert. C’est une musique qui vient du cœur, un son métis, qui a été enregistré dans un premier album, “_**Rencontres de voisins**_”. Avec le nouvel opus “_**Exils**_”, Kacekode vous propose de découvrir ses nouvelles créations issues de ces deux dernières années de concerts. **Afro Heaven à La Bellevilloise** vendredi 10 septembre 2021. Soirée Afro vibes à La Bellevilloise dans le Forum et au Club de 22h jusqu’à l’aube avec live et DJs pour nous plonger dans les musiques afro, afrobeat, afro grooves jusqu’aux sonorités afro-électro et afro-urbaines contemporaines ! avec **KaceKode**, DJ CUCURUCHO (Afrobeat & Afro grooves), DJ SAB (Afrobeat, Afropop, Soukous), DR TRAORE (Afro Trance), GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes), – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

