6 7 (Occult Rock Trio / ESP)



Kabbalah reprend vie en 2021 avec “The Omen”, un grimoire rock occulte où se côtoient mélodies collantes, riffs funéraires et chants liturgiques. Dans “The Omen”, Kabbalah cultive son mélange d’influences distinctif entre riffs lourds, voix harmonisées et écriture de chansons tueuses. Retrouvez Kabbalah au Molotov. http://www.lemolotov.com/ (Occult Rock Trio / ESP)



