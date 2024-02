Kabatééé ! HangArt Marseille 4e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

Kabatééé ! HangArt Marseille 4e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

Retrouvez « Kabatééé ! » à l’Espace musical Hypérion.Enfants

Kabatééé ! est un dialogue joyeux entre violon et tablas, entre Alpes du Sud et Rajasthan.



Les instruments de Perrine et Mosin sont très visuels, la gestuelle des musiciens raconte une histoire qui nourrit l’imaginaire de la musique. A cela, les deux artistes ajoutent leur propre histoire, leur apprentissage de la musique depuis l’enfance, ce qui finit d’emporter le jeune public à bord de leur tapis volant ! .

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

HangArt 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

